Порошенко поручил открыть аэропорт в Мариуполе

Президент Украины Петр Порошенко хочет возобновить работу мариупольского аэропорта. С этим поручением он обратился к представителям минобороны и генштаба, министру инфраструктуры и главе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Есть еще одна идея, которая у меня возникла сегодня и которой я твердо буду заниматься. Сегодня я поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и главе областной государственной администрации обработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь», – заявил Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает «Интерфакс».

Напомним, аэропорт в Мариуполе был закрыт из-за боевых действий в Донбассе. Еще весной 2016 года военные освободили здание аэропорта, но в целях безопасности авиасообщение так и не восстановили.

Необходимость возобновления авиарейсов объясняется тем, что в Мариуполе находятся органы власти подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Украина провела учения недалеко от Мариуполя.