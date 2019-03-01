На видео попали «блатные» угрозы томского физрука в адрес ученика

В Томске ученик снял на видео конфликт с учителем физкультуры, угрожавшим ему расправой.

Инцидент произошел в средней школе №35, сообщают «Вести».

На записи видно, как учитель подходит к парню и начинает с ним грубо разговаривать, называя «фраерком» и предлагая выйти и разобраться.

«Я тебе сейчас нащелкаю здесь...Пошли, за свой базар сейчас будешь отвечать», – обратился мужчина к ученику.

Уже когда учитель с подростком отправились к выходу, педагог заметил, что его снимают на видео, и решил сначала разрешить ситуацию с директором школы.

Как завершился конфликт, неизвестно, однако сообщается, что ученик надеется на увольнение физрука.

По словам подростка, незадолго до этого физрук в грубой форме потребовал у него слезть с матов, на которых отдыхали ученики младших классов. Школьник в ответ сделал мужчине замечание, после чего и разгорелся конфликт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний школьник получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате избиения 62-летним учителем физкультуры.