Россия впервые отправила замороженную птицу в Китай

Россия направила в Китай первую после подписания протокола поставки партию птицеводческой продукции.

«В рамках достигнутых между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором договоренностей о взаимных поставках мяса птицы, 28 февраля 2019 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлена первая поставка птицепродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику», – передает комментарий Россельхознадзора РИА «Новости».

Известно, что в Китай отправили два контейнера с замороженными куриными крыльями. Общий вес груза – 54 тонны, регион производства – Брянская область. В данный момент птицепродукты направлены из Санкт-Петербурга морским путем в Китай.

Напомним, в ноябре 2018 года были подписаны протоколы о взаимных требования поставки относительно молочной продукции.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах экспорта российских сельхозпродуктов.