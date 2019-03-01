Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместное катание на лыжах в Сочи с лидером России Владимиром Путиным является частью современной политики.

«Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах (с Путиным), и думает, что им (президентам) делать нечего... Нет. Это часть политики, часть современной политики. Раньше этого не было», – сказал Лукашенко на пресс-конференции.

Белорусский президент добавил, что сейчас подобное времяпрепровождение как один из политических аспектов находится в тренде, пишет ТАСС.

«Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи», – уверен Лукашенко.

Напомним, Путин с Лукашенко не только провели встречу в Сочи, но и покатались вместе на лыжах по местным склонам.