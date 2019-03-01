В Кремле заявили о невозможности вмешиваться в дискуссию о ставках эквайринга

Президент России Владимир Путин и администрация главы государства не могут вмешиваться в дискуссию о банковских комиссиях за безналичные расчеты (ставках эквайринга) на уровне микроменеджмента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не может вмешиваться в эту ситуацию. Президентом были даны поручения. Дальше в плане микроменеджмента ни президент, ни Кремль этим заниматься не могут и не должны, это прерогатива наших фискальных властей», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за острой дискуссией между ритейлерами (розничные торговые сети) и представителями банковской сферы вокруг темы снижения ставок эквайринга, и намерена ли администрация президента вмешиваться в эту ситуацию.

Песков напомнил, что ранее представители сектора торговли жаловались Путину на высокие ставки эквайринга, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД 8 февраля, высокие комиссии за эквайринг раскритиковал Владимир Путин. По словам президента, в европейских странах эта комиссия составляет всего 0,2-0,3%, а в России в среднем 3%.

Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение комиссии за эквайринг может привести к росту расходов для торговых точек.