Избитый учительницей школьник под Хабаровском ударил стулом другого преподавателя

Ученик второго класса школы в Комсомольске-на-Амуре, которого в прошлом году ударила учительница, теперь напал со стулом на преподавателя технологии, сообщил представитель управления образования города.

В ноябре прошлого года учитель с 24-летним стажем из Комсомольска-на-Амуре в школьном коридоре ударила второклассника за то, что он мешал вести урок. Управление СК возбудило уголовное дело по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Учителя временно отстранили от работы. Родители учеников написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек.

В четверг портал Komcity сообщил еще об одном инциденте, который произошел в школе перед 23 февраля. Тот же ученик якобы ударил стулом по спине учителя технологии, отказавшись выполнять ее задание.

«Инцидент был. С ребенком и с его мамой работает психолог», – сказал РИА «Новости» представитель управления, не уточнив подробности.

Как сообщила директор школы Светлана Тамбовская, ребенок переведен на надомное обучение. Она не уточнила, какие травмы получила учительница.

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