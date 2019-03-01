ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Банк России с 1 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Жилстройбанка.

Лицензия аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», – сообщает регулятор.

В банк будет назначен ликвидатор.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 456 место в банковской системе России.