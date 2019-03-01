Красноярск решили сделать центром развития зимних видов спорта

Проведение XXIX Всемирной зимней универсиады позволит Красноярску стать одним из главных центров развития зимних видов спорта в стране, заявил министр спорта России Павел Колобков на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

По словам Колобкова, Красноярск – очень красивый город, который «сильно изменился за пять лет, было много сделано», передает ТАСС.

«Это спортивный город, я уверен, что он станет центром развития зимних видов спорта. Мы вместе с вами создадим центр подготовки спортсменов», – заявил министр спорта России.

«Все, что мы делаем, предназначается не только для профессионального спорта, но для массового. Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом граждан, мы должны поменять психологию людей. Есть опыт такой работы в Красноярском крае, поэтому на вас очень надеемся. Конечно, все объекты должны использоваться для нужд массового спорта», – добавил министр спорта.

Напомним, 2 марта в Красноярске стартует Универсиада-2019, во время которой будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.