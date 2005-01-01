ЦБ Венесуэлы частично разрешил свободную продажу и покупку иностранной валюты

Центральный банк Венесуэлы открыл в Каракасе два пункта покупки и продажи иностранной валюты по рыночному курсу, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

По словам главы ЦБ Венесуэлы Хосе Хавьера Моралеса, в пятницу первый банк в Боливарианской Республике открыл кассы для продажи и покупки валюты, передает ТАСС.

Глава Центробанка пообещал, что на следующей неделе эти операции станут доступны в отделениях ряда штатов Венесуэлы.

По словам главы банка, теперь граждане страны смогут свободно покупать и продавать валюту по официальному курсу. Ранее такая возможность у венесуэльцев была только на черном рынке.

Напомним, в августе прошлого года после проведенной в Венесуэле деноминации доллар США подорожал в республике в 24 раза. Тогда же в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», а президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил венесуэльцам хранить сбережения в криптовалюте Petro и золоте.