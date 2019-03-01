В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду с дождем.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет ноль градусов. К обеду немного потеплеет, столбики термометров покажут 1 градус выше ноля, пойдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.