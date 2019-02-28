Трамп объявил о полном контроле коалиции США над землями ИГ в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед американскими военнослужащими на Аляске заявил, что международная коалиция во главе с США якобы установила полный контроль над территорией, которую удерживала в Сирии (запрещенная в России) террористическая группировка «Исламское государство*».

По словам Трампа, у возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в Сирии «сейчас есть контроль над 100% территории», которую удерживала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*», передает ТАСС.

«Мы только что установили контроль над территорией «халифата» (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», – прим. ВЗГЛЯД) в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%», – заявил глава Белого дома.

«Мы сделали это за более короткий период времени, чем предполагалось», – добавил Трамп.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин оценил сроки окончательной победы над терроризмом в Сирии.