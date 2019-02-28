Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Одессе

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил аварийную посадку в Одессе, сообщают СМИ.

Boeing 737 запросил аварийную посадку в Одессе, после чего резко снизился и приземлился. Это произошло в 17.40 по местному времени, сообщает 112.ua.

Перед приземлением, как утверждается, экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Посадка прошла в штатном режиме. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов самолета.

На борту судна находились 122 пассажира.

Напомним, Киев полностью прекратил авиасообщение с Россией.

В 2017 году самолет, летевший из России в Турцию, уже приземлялся в Одессе из-за подозрительной сумки на борту.