Роскосмосу поручили повысить успешность пусков до 100%

На заседании наблюдательного совета Роскосмоса утвердили главные показатели эффективности работы на 2019 год.

«Среди основных: доля выпуска высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения должна составить в текущем году 49%, выполнение заданий гособоронзаказа – 100%, выполнение программы импортозамещения – 100%, успешность пусков - 100%», – передает ТАСС.

Такие заявления были сделаны по итогам наблюдательного совета госкорпорации. Заседание совета прошло при участии вице-премьера России Юрия Борисова.

Помимо основных показателей эффективности в Роскосмосе утвердили и финансовый план на 2019 год.

Напомним, в 2018 году Россия совершила 16 удачных и один неудачный космический запуск (авария пилотируемого «Союза»).

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему происходят неудачи при запуске российских ракет.