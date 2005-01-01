Оппозиционерка Баронова пояснила свой приход в RT

«Все так», – заявила газете ВЗГЛЯД журналистка Мария Баронова, комментируя сообщение о ее сотрудничестве с телеканалом Russia Today.

Мария Баронова известна участием в оппозиционной деятельности, также журналистка являлась сторонницей Михаила Ходорковского.

Отвечая на вопрос: чем вызван ее приход в телекомпанию, чья редакционная политика отличается от политического вектора, в котором Мария работала ранее, Баронова сообщила, что «занимается все-таки журналистикой» и ни разу не наблюдала у RT особой политической позиции.

«Я заметила у их противников ярко артикулируемую позицию о том, какая позиция существует у RT, но со стороны RT я никакого манифеста не видела», – сообщила Баронова.

«Я правозащитник и всю жизнь занимаюсь тем, что делаю мир вокруг чуть-чуть лучше, и RT позвали меня ровно в такой в проект»,– рассказала Баронова.