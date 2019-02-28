Россельхознадзор назвал причину массовой гибели птиц на Кубани

Сотрудники ведомства установили, что голуби в Краснодарском крае умирали из-за отравления ядом против грызунов.

«Согласно заключению Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, массовую гибель диких голубей (вяхирей) спровоцировал препарат «Клерат». Его применяют для борьбы с грызунами, прежде всего, мышами на полях», – заявил начальник отдела ветеринарного надзора Олег Алферов «Интерфаксу».

Установить причину удалось после обнаружения зерен злаков в желудках погибших птиц. Тот факт, что голуби склевали отравленные зерна, свидетельствует о нарушении технологии работы с опасными веществами.

Напомним, в конце февраля на Кубани около села Долиновское было обнаружено более 300 мертвых птиц. Тогда министерство природных ресурсов края начало проверку.

Ранее массовая гибель стрижей была зафиксирована на Урале.