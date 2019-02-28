Челябинский школьник самостоятельно задержал грабителя

Учащийся 11 класса челябинской школы увидел, как неизвестный похитил золотую цепочку у женщины и смог обезвредить подозреваемого и удерживать его до приезда полиции, об этом сообщило министерство просвещения России.

«Глеб Зевакин стал очевидцем преступления: он увидел, как злоумышленник ограбил женщину, похитив у нее золотую цепочку. Старшеклассник незамедлительно бросился вслед за грабителем. Догнав злоумышленника во дворе соседнего дома, Глеб удерживал его до приезда полицейских», – говорится в сообщении министерства, опубликованном в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте».

За этот поступок мэрия Челябинска и городское управление МВД объявили школьнику благодарность и вручили ценные подарки.