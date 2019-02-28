Путин назначил нового главу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Президент России Владимир Путин назначил руководителем главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Романа Плугина.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

Ранее Плугин занимал пост начальника УВД по Южному административному округу Москвы.

Плугин в 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России, начинал службу в органах с работы оперуполномоченным отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа Рязани.

В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте России, в 2013 был назначен на должность начальника отдела специальных операций ГУСБ МВД России.

За время службы в МВД его наградили медалью «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество».

В декабре 2013 года Плугина указом президента назначили начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.