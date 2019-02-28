Кабмин утвердил план по предотвращению нарушений газа в быту

Кабмин утвердил план действий по предотвращению нарушений использования газа в бытовых условиях.

«План состоит из 15 мероприятий, направленных на предотвращение происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту», – сообщается в пояснительной записке к принятому документу, передает ТАСС.

За последнее время в российских городах возросло количество взрывов бытового газа.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек. Спустя две недели в Шахтах взорвался газ в жилом доме, при обрушении двух этажей погибли пять человек.