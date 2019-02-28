Порошенко придумал способ увеличить количество отелей на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в каждом селе нужно развивать туризм, и призвал местных жителей строить гостиницы или принимать туристов дома.

«В каждом селе мы будем развивать зеленый туризм. В каждом селе или принимайте у себя в домах, или стройте gаsthaus (гостиницу). В каждом городе областного подчинения должен быть качественный отель, качественные гиды», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он также пообещал провести в каждое украинское село скоростной интернет в ближайшие пять лет, так как на Украине «не может быть туристической периферии».

По его словам, туризм на Украине пока остается привилегией городов-миллионников.

«Едут в Киев, Львов, Одессу, иногда в Днепр и Харьков», – заявил он, отметив, что туризм на Украине составляет всего 1,5% ВВП, а в среднем по миру – 10%.

Между тем, сами украинцы все чаще отдыхают в России: в 2018 году 37 тыс. туристов с Украины посетили нашу страну, это на 28% превышает показатели 2017 года.