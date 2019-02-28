В Липецкой области стартовал конкурс «Лидеры региона»

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в четверг, 28 февраля, объявил о старте конкурса управленцев «Лидеры региона. Будь в команде!».

Чтобы принять участие в областном конкурсе, нужно соответствовать всего трем требованиям: иметь российское гражданство, быть младше 40 лет и иметь высшее профессиональное образование. Количество участников конкурса не ограничено, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заполнить заявку, прием которых стартует 1 марта, можно будет на сайте команда48.рф.

Победители будут работать в команде Игоря Артамонова, получат гранты на обучение и возможность реализовать свои проекты.

Менторами конкурса значатся сам Игорь Артамонов; первый замглавы администрации Липецкой области Николай Тагинцев; занимающие пост замглавы администрации Липецкой области Илья Тузов, Алексадр Никонов, Дмитрий Аверов, Александр Ильин, Юрий Таран, Анатолий Якутин, Александр Костомаров, а также замглавы администрации Липецкой области – начальник управления финансов региона Вячеслав Щеглеватых.

«Целью конкурса является выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации», – говорится в сообщении на сайте конкурса.

Положение о конкурсе, а также перечень необходимых документов опубликованы на сайте команда48.рф в разделе «Контакты».

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, еще несколько – заместителями федеральных министров, в том числе и Илья Торосов.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.