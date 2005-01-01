Западных журналистов разозлил ответ Трампа на вопрос агентства Sputnik

Западные журналисты раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не проигнорировал вопрос корреспондента агентства Sputnik.

Во время пресс-конференции после встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме корреспондент Sputnik спросил о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов американскими специалистами. Президент ответил, что представители Вашингтона смогут успешно провести их, у США есть необходимые для этого технологии, передает РИА «Новости».

«Российское пропагандистское агентство Sputnik только что задало Трампу вопрос», – написал в своем аккаунте в Twitter корреспондент Yahoo News в Белом доме, прикрепив ссылку на материал о «закулисной деятельности российских новостных (и пропагандистских) сетях в США».

«Трамп умудрился ответить на вопрос от российского предприятия Sputnik. Само собой», – написал в Twitter президент и главный корреспондент новостного агентства Feature Story News Саймон Маркс.

Корреспондент Белого дома Харри Хортон тоже обратил внимание в Twitter на то, что «Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik».

Сотрудники информационного агентства Sputnik и телеканала RT не редко испытывают давление на Западе. Так, в прошлом году власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предложили не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

Кроме того, RT и Sputnik подвергаются гонениям в Великобритании, а власти Эстонии запретили чиновникам общаться с журналистами Sputnik.