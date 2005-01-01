Западных журналистов разозлил ответ Трампа на вопрос агентства Sputnik

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Киберудар США по России оказался слишком виртуальным

Похоже, США впервые в истории начали цифровую войну против РоссииФото: Rick Wilking/Reuters
Сайты госструктур, в том числе президента, постоянно подвергаются кибератакам, заявили в Кремле. Так там отреагировали на информацию об атаке американского киберкомандования на российское Агентство интернет-исследований. В экспертной среде сравнили это нападение с военным вторжением. Каким образом проводилась операция и можно ли защититься от подобных нападений? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Западных журналистов разозлил ответ Трампа на вопрос агентства Sputnik

             28 февраля 2019, 12:50
          Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Западные журналисты раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не проигнорировал вопрос корреспондента агентства Sputnik.

          Во время пресс-конференции после встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме корреспондент Sputnik спросил о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов американскими специалистами. Президент ответил, что представители Вашингтона смогут успешно провести их, у США есть необходимые для этого технологии, передает РИА «Новости».

          «Российское пропагандистское агентство Sputnik только что задало Трампу вопрос», – написал в своем аккаунте в Twitter корреспондент Yahoo News в Белом доме, прикрепив ссылку на материал о «закулисной деятельности российских новостных (и пропагандистских) сетях в США».

          «Трамп умудрился ответить на вопрос от российского предприятия Sputnik. Само собой», – написал в Twitter президент и главный корреспондент новостного агентства Feature Story News Саймон Маркс.

          Корреспондент Белого дома Харри Хортон тоже обратил внимание в Twitter на то, что «Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik».

          Сотрудники информационного агентства Sputnik и телеканала RT не редко испытывают давление на Западе. Так, в прошлом году власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предложили не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

          Кроме того, RT и Sputnik подвергаются гонениям в Великобритании, а власти Эстонии запретили чиновникам общаться с журналистами Sputnik.


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