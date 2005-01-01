Совет судей предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия»

Руководитель совета судей Виктор Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия»: под этим термином подразумевается манипулирование общественным мнением для давления на суд или умаления авторитета судебной власти.

«Назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», – пояснил свою точку зрения Момотов, передает «Интерфакс».

По его словам, в России судьи беззащитны «перед лицом лжи», которую распространяют «недобросовестные средства массовой информации».

Ранее в январе Госдума приняла в первом чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за распространение фейков.