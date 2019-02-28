В ООН назвали военным преступлением действия израильских солдат против палестинцев

Действия израильских военнослужащих, открывших стрельбу во время организованного палестинцами 30 марта 2018 года «Марша возвращения», могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности, заявила независимая международная комиссия, созданная по решению Совета ООН по правам человека.

«Комиссия имеет разумные основания считать, что во время «Марша возвращения» израильские солдаты совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые из этих нарушений могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности, и они должны быть немедленно расследованы Израилем», – заявил председатель комиссии Сантьяго Кантон, передает ТАСС.

С 30 марта, когда впервые был организован всеобщий «Марш возвращения», нацеленный на снятие блокады сектора Газа, до 31 декабря 2018 года во время еженедельных демонстраций было убито 189 палестинцев.