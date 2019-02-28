В США появился сайт для жалоб республиканцам на русском языке

Пранкеры запустили в Соединенных Штатах сайт, который дает пользователям возможность оставить «жалобу» сенаторам от Республиканской партии на русском языке.

По информации журнала Variety, сайт создан студией Mschf.

Проект The Red Line («Красная линия») переводит любой текст на русский язык и использует технологию преобразования его в речь, чтобы проиграть получившееся сообщение, передает РИА «Новости».

С помощью портала, кроме того, можно позвонить своему сенатору-республиканцу.

Представитель студии раскритиковал американские власти за то, что Вашингтон «продолжает угождать иностранным силам». По его словам, республиканцы «не будут слушать жалобы своих избирателей», поэтому на сайте предлагается «пожаловаться напрямую в Кремль».

После поражения Демократической партии на выборах в США 2016 года Россию стали обвинять во вмешательстве в избирательный процесс, а ставшего президентом Дональда Трампа – в якобы сговоре с Москвой. В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные обвинения являются абсолютно голословными. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих российское вмешательство в выборы в разных странах. Кроме того, появилось множество свидетельств того, что никакого «сговора» между Трампом и Россией нет, однако эти доводы в США зачастую игнорируют.