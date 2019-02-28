Самолет с поврежденным шасси сел в Хабаровске

Самолет авиакомпании «Аврора», направлявшийся из Хабаровска в населенный пункт Богородское, совершил аварийную посадку, по предварительным сведениям, с поврежденным шасси, сообщил представитель хабаровского аэропорта.

«Борт «Авроры» 9235 Хабаровск – Богородское совершил аварийную посадку. <...> Экипаж принял решение вернуться в Хабаровск», – пояснили в аэропорту, передает ТАСС.

Там также отметили, что посадка прошла благополучно, в результате никто не пострадал.

На борту самолета DHC-8-200 было четыре человека, рейс в Богородское задерживается, пояснили в воздушной гавани.

В пресс-службе «Авроры» отметили, что все пассажиры борта добрались до пункта назначения на автотранспорте. «Сейчас самолет находится в аэропорту Хабаровска, его обследует комиссия», – отметили там.

Ранее в четверг самолет, вылетевший из Уфы в Москву, вернулся из-за технической неисправности в аэропорт, об этом сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, Boeing 737-500 авиакомпании UTair, вылетевший сегодня в 6:00 (мск) из Уфы в Москву, экстренно вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа левого двигателя», – отмечается в сообщении ведомства.

На борту самолета находилось 123 пассажира, Boeing приземлился в аэропорту вылета в 6.40 мск, никто не пострадал.

«Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в транспортном СК.