Пакистан приостановил движение поездов в Индию

Власти Пакистана временно прекратили движение поезда Samjhota Express, курсирующего между Пакистаном и Индией дважды в неделю, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД Пакистана.

В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства говорится, что «поезд, курсирующий между (пакистанским городом) Лахор и (индийским городом) Аттари по понедельникам и четвергам, возобновит движение сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится».

Ранее в Исламабаде обещали, что изменений в расписании следования поезда не будет, передает ТАСС.

Эскалация конфликта между странами произошла после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане. В ответ пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя ядерными державами, и разбиралась в том, какую выгоду может извлечь Россия из этого конфликта.