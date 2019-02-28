Спасшего детей мужчину выселили из квартиры в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Геворг Аветисян, в январе спасший из горящего дома троих детей, сообщил, что власти выселили его вместе с семьей из квартиры; в районной администрации сообщили, что мужчина не имел права на жилье, которое находится в муниципальной собственности.

26 января в частном жилом доме в Екатеринбурге произошел пожар. Аветисян проезжал мимо; он увидел, что кто-то машет руками в окне, и поспешил на помощь: разбил кирпичом окно и стал вытаскивать детей – двух девочек и мальчика. Никто из ребят не пострадал, сообщает РИА «Новости».

Также рядом с горящим домом находился автомобиль, который Аветисян защитил от огня, отбуксировав в безопасное место. За проявленную мужественность региональный главк МЧС вручил екатеринбуржцу благодарственное письмо и огнетушитель.

Сам Аветисян с супругой и пятью детьми жил в двухквартирном одноэтажном деревянном доме. Раньше здание принадлежало предприятию, на котором работал дедушка жены Геворга, но потом перешло в муниципальную собственность.

Мужчина рассказал, что «в 20 «квадратах» были прописаны 10 человек». В доме «все рушилось» – фундамент, потолок.

Однако позже здание понадобилось администрации: «Пришли с бумагами, попросили освободить жилое помещение. Мы, естественно, отказались. Они подали в суд, он признал их правыми, также выселил нас. Мы подали в областной суд на обжалование, и также суд на сторону администрации встал».

В администрации Ленинского района Екатеринбурга пояснили, что квартира была предоставлена деду супруги Аветисяна от предприятия «Свердлесмаш», после чего другие члены семьи вселились в квартиру.

В 2016 году суд постановил, что женщина и ее дети признаны приобретшими право пользования жильем, но «в связи с отсутствием законных оснований занимать данное жилое помещение заявителям (Аветисянам) было отказано в заключении договора социального найма».

Из решения Ленинского районного суда следует, что администрация Екатеринбурга в июле 2018 года обратилась с иском о выселении семьи, так как та не обладала правом пользования квартирой.

Суд установил, что Аветисяны не оформляли документы на вселение и признание их нуждающимися в жилье, из-за чего удовлетворил иск властей.

Свердловский областной суд при рассмотрении апелляции согласился с выводами Ленинского райсуда о том, что Аветисяны не имели прав на квартиру, и оставил жалобу без удовлетворения.

По словам мужчины, он с супругой подавал заявление об определении его семьи как нуждающейся, но власти им отказали, заявив, что «семья не имеет права жить в этом доме, так как он является государственным».

«Мы просили как малоимущая семья, ничего не дали. Мы просили, чтобы срок нам дали, чтобы не расселяться. Нам отказали. Не признали, как нуждающуюся семью», – отметил Аветисян.

Как добавили в районной администрации, семья на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья не состоит, потому их не могут обеспечить жилым помещением, так как это повлечет «нарушение норм действующего законодательства».

Власти добавили, что семья может улучшить жилищные условия через социальные программы, если будет соответствовать их требованиям.

В свою очередь, Аветисян отметил, что воспользоваться госпрограммой для приобретения земли многодетные супруги также не могут, потому что, по его словам, у него до сих пор нет российского гражданства.

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