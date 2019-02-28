В четверг синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду потеплеет до плюс 1 градуса, пойдет небольшой дождь. К вечеру температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.