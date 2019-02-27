Минэнерго выложило видео, как расслабляется заместитель Новака

Министерство энергетики выложило в соцсетях видео с заместителем министра Андреем Черезовым, который отдыхает, катаясь на моноколесе.

На видео, опубликованном в Instagram Минэнерго, Черезов едет по заснеженной улице на моноколесе.

«Друзья, а как расслабляетесь вы после трудового дня?» – подписано видео.

Запись прокомментировал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов:

«Ответ Минэнерго на санкции», – написал он.