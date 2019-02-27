Стало известно, чем угостили Трампа и Ким Чен Ына на ужине в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили первый день саммита ужином.

Глав государств угостили говядиной, шоколадными кексами и пуншем, передает сообщение Associated Press «Интерфакс».Американский журналисты опубликовали полное меню ужина. Так, на закуску и Дональда Трампа и Ким Чен Ына был коктейль из креветок с авокадо и свежим лимоном.

Основным блюдом стала вырезка нежной говядины с кимчи (квашеные овощи).

А на десерт лидерам стран преподнесли пирожное «Шоколадная лава» – бисквитный кекс с твердой корочкой и жидкой сердцевиной. Пироженое было подано с шариком ванильного мороженого и ягодами.

А в качестве главного напитка был в пунш со вкусом хурмы и меда.

В четверг саммит лидеров США и КНДР продолжится.