В Сети опубликовано видео с горой обугленных денег из дела Арашуковых

В одном из складских помещений в Москве, где прошли обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова, сотрудники правоохранительных органов нашли горы валютных банкнот, которые, судя по всему, пытались сжечь; в Сети опубликовано видео с этого склада.

Костер из денег в одном из складских помещений сложили в день обысков по делу сенатора Арашукова. Несколько тонн груза – пачки валютных банкнот – завезли на склад неизвестные в конце января, утверждает «Фонтанка».

Из валюты хотели сделать костер, ее подожгли в нескольких местах, однако деньги обгорели только частично, основная часть хранилища была спасена.

В январе сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Чуть позже был арестован и его отец Рауль Арашуков за хищения газа на сумму в 30 млрд рублей.