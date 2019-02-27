Уточнена сумма «гитлеровских пенсий» в Бельгии

Краевой союз Рейнских земель (LVR), который отвечает за выплаты для участников Второй мировой войны в Бельгии и Нидерландах, объяснил, чем на самом деле являются «гитлеровские пенсии», и уточнил их размер.

Организация отмечает, что «гитлеровскими пенсиями» назвали доплаты по принятому в 1950 году федеральному закону «Об обеспечении пострадавших в войне». Размер этих пособий в Бельгии и Нидерландах составляет около 330 евро в месяц, сообщает Deutsche Welle.

В LVR подчеркнули, что факт службы в вермахте или подразделениях «ваффен-СС» сам по себе не является основанием для получения таких выплат. Заявку на доплату подают пострадавшие от боевых действий во Второй мировой войне на территории Германии или оккупированных ею стран. При этом закон не исключил получение таких выплат бывшими членами СС. Членство в этой нацистской организации является причиной для подозрений, но автоматически не становится поводом для отзыва пособий.

«В каждом отдельном случае должно быть доказано, что человек своими действиями совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства», – отметили в организации.

На конец 2018 года, отмечает LVR, в Бельгии доплаты получали 20 человек. Из 14 – граждане ФРГ. Проводилась также дополнительная проверка на предмет оснований для отзыва выплат, и ни в одном случае причин для отзыва найдено не было.

В Нидерландах доплаты получают 34 человека, 22 из них – немцы.

20 февраля Министерство труда Германии опровергло информацию о выплатах пенсий бывшим бельгийским солдатам «Ваффен-СС». Информация о выплате Германией пенсий нацистам из Бельгии ранее появилась в бельгийских СМИ. Издание De Morgen утверждало, что Германия как правопреемница Третьего Рейха продолжает перечислять «гитлеровские» пенсии эсесовцам и их наследникам.