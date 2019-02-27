Путин обсудит с кабмином реализацию поручений по итогам послания

Реализацию поручений по итогам послания Федеральному собранию глава государства намерен обсудить в среду с членами кабинета министров.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будут рассмотрены вопросы, связанные с реализацией поручений, которые сформулированы по итогам оглашения послания президента Федеральному собранию», – цитирует его ТАСС.

Кроме этого, Путин обсудит с кабмином меры по развитию Арктики.

Также в среду Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, ранее был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.