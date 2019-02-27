Шойгу заявил о попытках США ограничить возможности России в Договоре по открытому небу

Вашингтон стремится манипулировать международным правом, в том числе пытается затруднить использование Москвой своих прав в рамках Договора по открытому небу, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, международная обстановка в настоящее время «характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России».

«При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», – сказал министр, передает ТАСС.

Шойгу также заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает Россию принимать ответные меры. «Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире», – сказал министр.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».