После гибели не доставленного вовремя санавиацией ребенка возбудили дело

Умершего ребенка не смогли вовремя доставить в республиканскую больницу в Улан-Удэ из-за вынужденной посадки самолета санитарной авиации, которому не хватило топлива.

Умерший мальчик лежал в Муйской ЦРБ с острым нарушением мозгового кровообращения. Ему более недели не могли поставить диагноз, сообщает РИА «Новости».

Ребенка должны были 2 февраля доставить в республиканскую больницу в Улан-Удэ, однако самолет с двумя пациентами на борту сел на заброшенной полосе из-за заканчивающегося топлива. В итоге вместо рассчитанных трех часов ребенка везли одиннадцать.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В учреждениях здравоохранения изымается медицинская документация.