Южнокорейский истребитель упал в Желтое море

Истребитель KF-16 упал в Желтое море, сообщают ВВС Южной Кореи.

Пилоты катапультировались. Они находятся в «хорошем состоянии» и возвращаются на базу, передает ТАСС.

Самолет потерпел крушение в 12.13 (06.13 мск) через три минуты после того, как вылетел с базы в Кунсане. Причины падения пока не установлены.

Напомним, несколько часов назад стало известно о крушении истребителя МиГ-23 на Кубе.