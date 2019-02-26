Среди названных Киселевым целей «Циркона» оказались два несуществующих объекта

Среди пяти возможных целей гиперзвуковой российской ракеты «Циркон» в США, которые в «Вестях недели» назвал телеведущий Дмитрий Киселев, оказались два объекта, которые давно закрыты, пишут американские СМИ.

Речь идет о Форте Ричи, учебном центре в Мэриленде, который был закрыт в 1998 году, а также о базе ВВС США Мак-Клеллан в Калифорнии, которая не используется с 2001 года, пишет Military Times.

В воскресенье на «России 1» в передаче «Вести недели» Киселев назвал «пять центров принятия решений» в США, которые якобы могут стать целями гиперзвуковых ракет «Циркон» в случае угрозы со стороны Вашингтона.

Мак-Клеллан, как сообщил Киселев, это управление стратегическими наступательными силами, а Форт Ричи – это пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов.