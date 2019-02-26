Эксперт: Беглов сознательно рискует своим рейтингом ради блага Петербурга

«Александр Беглов принял решение в пользу города, он начал чистить авгиевы конюшни. Это заставляет его втягиваться в конфликты», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя жесткие указания главы Петербурга, связанные с уборкой снега в городе.

«В Питере сложилась абсолютно коррумпированная система в сфере ЖКХ. Деньги оседают в карманах, а вся система занималась не своими обязанностями, а формированием красивых отчетов. Это те люди, которые работали в фотошопе и составляли липовые сметы. Эта система продолжала успешно работать долгие годы. Теперь эти авгиевы конюшни заполнены – и Александр Беглов оказался перед выбором, что с этим делать. Многие губернаторы, оказавшиеся перед таким вызовом, принимали правила игры и получали политические очки», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

По его мнению, если бы Беглов и его команда приняли бы правила игры тех, кто в течение многих лет планомерно доводил городское хозяйство до такого состояния, если бы новый глава не решился менять всю систему расходования средств и так далее, «мы бы сейчас даже не обсуждали эту ситуацию».

«Но Беглов принял решение в пользу города, он начал авгиевы конюшни чистить. Это заставляет его объяснять вслух горожанам суть происходящего, это заставляет его втягиваться в конфликты», – пояснил политолог. По его словам, новый глава сейчас слышит предупреждения о том, что он рискует своим рейтингом из-за втягивания в подобные конфликты.

«Но он хочет сделать доброе дело. Не нужно, конечно, считать его абсолютным альтруистом, он как любой политик прагматичен. Он это делает, чтобы ему было легче работать и управлять городом в течение следующего губернаторского срока. Сейчас ему надо принять решительные, жесткие, во многом непопулярные меры. Но дальше будет легче. Поэтому он делает доброе дело для города и для себя», – говорит Старовойтов.

Напомним, что телеканал «78» в минувшее воскресенье в программе «Неделя в Петербурге» показал расследование об уборке снега в городе, которое вызвало бурную реакцию аудитории. Во вторник Беглов выступил с видеообращением, в котором объявил о проведении проверки по изложенным фактам.

«Я бы хотел поблагодарить журналистов, которые провели это расследование, приехали в Санкт-Петербург, нашли факты соответствующие. Этим вопросом должны заняться как правоохранительные органы, так и мы создали соответствующую комиссию и контрольное управление», - заявил врио губернатора.

При этом политолог Сергей Старовойтов перечисляет и объективные проблемы городского хозяйства: дефицит снегоуборочной техники, рабочей силы: дворников, чистильщиков крыш и так далее.

«Это следствие коррумпированности и гнилости всей системы. Беглову не позавидуешь. Он оказался в ситуации одной из самых тяжелых, с которой могут сталкиваться главы регионов. У него есть прямое поручение наладить жизнедеятельность города. И вот такое хозяйство ему досталось. Ему приходится с этим разбираться, да еще на фоне кампании, в ходе которой приковано внимание всей страны», – заключает эксперт.