Беглов пообещал добиваться упрощения визовых процедур для туристов в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга будут добиваться тестирования и внедрения в регионе упрощенных визовых процедур, у города есть для этого все возможности, заявил врио губернатора города Александр Беглов.

«Мы должны добиваться, чтобы Петербург стал регионом, где будут тестироваться и внедряться упрощенные визовые процедуры. Президент такую задачу в послании поставил, нам нужно ее реализовывать, для этого у нас есть все необходимые возможности. Поэтому прошу всех в этом направлении работать», – передает слова Беглова ТАСС.

Ранее в городском комитете по развитию туризма отмечали, что введение электронных виз для иностранных гостей Петербурга может привести к росту туристического потока на 30%. Это не менее 2 млн дополнительных посещений Петербурга ежегодно. Инициатива об электронных визах для зарубежных туристов обсуждается с конца 2016 года. Предложение рассматривают федеральные власти.

Также Беглов назвал приоритетной для руководства Петербурга задачу по улучшению транспортной ситуации в городе. Самой острой проблемой он назвал метро.

«Горожанам нужны новые станции и новые ветки метро, нужны конкретные решения и сроки ввода объектов в строй. Без развития метро нет развития Санкт-Петербурга. В этом году должны быть введены станции «Южная», «Проспект Славы», «Дунайский проспект», – сказал он.

Также он поручил правительству сформировать новую программу оснащения города удобными остановочными павильонами, которые будут защищать горожан от непогоды. По его словам, это наиболее актуально для районов нового строительства.

«В этом году должны появиться умные остановки, для этого у нас все необходимое есть. Соответствующие инвестиционные деньги есть, надо просто заниматься этим», – отметил он.

Также Беглов поручил провести ревизию потребности города в обновлении подвижного состава, расширить программы ремонта дорог, в том числе капитального.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил расширить применение электронных виз. В Ростуризме положительно оценили это предложение.