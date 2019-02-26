Отменено отстранение от должности главы центробанка Латвии

Европейский суд юстиции отменил решение о временном отстранении от должности главы центробанка Латвии Илмарса Римшевичса в связи с делом о коррупции.

На сайте суда опубликовано постановление, гласящее, что «власти Латвии не предоставили достаточных доказательств тяжкого правонарушения, инкриминируемого руководителю Центробанка страны», передает ТАСС.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков подал иск в суд против депутата городской думы Вилниса Кирсиса, назвавшего его «лицом коррупции в Риге».