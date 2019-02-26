Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Тайипа Эрдогана с 65-летием и обсудил с ним подготовку к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня, которое пройдет в Москве в апреле.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе разговора была «обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией».