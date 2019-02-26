Борт санавиации не смог спасти ребенка из-за нехватки топлива в Бурятии

В Бурятии самолет санавиации с двумя пациентами не долетел до Улан-Удэ из-за нехватки топлива и сел на заброшенную полосу, малолетний пациент умер в больнице, сообщили в бурятском центре медицины катастроф.

«Произошла вынужденная посадка самолета санавиации с двумя пациентами на борту. По информации, которой владеем мы, на борту якобы заканчивалось топливо. Посадка произошла в ста километрах от Улан-Удэ. Место посадки – бывшая взлетно-посадочная полоса», – пояснили в Центре, передает РИА «Новости».

Там добавили, что инцидент произошел 22 февраля. Пациентов поместили в местную больницу и наземным транспортом доставили в республиканские лечебные заведения.

«При посадке никто не пострадал. Один ребенок, который был на борту, находился в крайне тяжелом состоянии. Он впоследствии скончался в детской республиканской больнице», – отметили в Центре медицины катастроф.

По тем же данным, эвакуация с помощью санавиации должна была занять три часа, но по факту пациентов доставляли 11 часов.

В Восточно-Сибирском межрегиональном управлении воздушного транспорта сообщили, что по факту происшествия ведется проверка.