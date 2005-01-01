Симоньян обиделась из-за зарплаты Кашина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян возмутилась тем, что журналист Олег Кашин 13 лет назад получал больше, чем она, и при этом упрекал ее за дорогой ремонт в доме.

Комментируя слова журналиста Олега Кашина о том, что в 2006 году он получал 15 тыс. долларов (около 390 тыс. рублей по старому курсу), Симоньян написала, что ее работа оценивалась не столь высоко.

«Вот так с досадой узнаешь, что родное государство всегда ценило тебя меньше, чем Олега Кашина например. Я в 2006 году, будучи главредом RT, получала 270 тыс. рублей, из которых 60 тыс. отдавала за съемную двушку с вонючим подъездом. Никаких премий, бонусов или что там бывает в коммерческих компаниях, у нас никогда не было», – написала она в Telegram.

Симоньян также отметила, что в момент знакомства со своим нынешним супругом, режиссером Тиграном Кеосаяном, «жила в домике в 63 км от МКАД, купленном в ипотеку», первый взнос для которой накопила после шести лет работы на RT.

«А ремонт там сделала исключительно благодаря тому, что стала вести программу «Железные леди» с Тиной. За деньги, разумеется. По каковому поводу меня элегантно подколол Кашин в одном из интервью. За которые он, оказывается, получал больше, чем я! Как говорит мой четырехлетний сын, «я обиделся, и это навсегда!», – добавила Симоньян.