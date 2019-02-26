Начато подведение итогов задания «Сердце лидера» в российском конкурсе управленцев

По заданию «Сердце лидера» в конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 проходит подведение итогов.

«Лидеры России» – это флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России и объединяющей 15 самостоятельных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году обязательным условием допуска в финал была реализация проекта, направленного на решение актуальной социальной проблемы или развитие гражданского общества в регионе проживания участника. Это дополнительное задание введено для оценки лидерских качеств и социальной ответственности конкурсантов.

Реализовывать проекты можно было как самостоятельно, так и в кооперации с другими полуфиналистами. О выполнении задания участники должны были отчитаться в формате видеоотчета, загруженного в Личный кабинет. По правилам конкурса загрузить свои отчеты могли все действующие полуфиналисты.

«Всего участники конкурса загрузили в личные кабинеты 1072 видео. Учитывая групповые проекты, эта цифра не равна количеству реализованных проектов, а несколько превышает его. Однако видеоотчет каждого участника отражает именно его вклад в совместную работу», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС, руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Видеоотчеты загрузили все победители региональных полуфиналов, получившие приглашение в финал, это 269 человек. Всего в финале могут принять участие 300 конкурсантов, оставшиеся будут отобраны из листа ожидания – из 122 включенных в него участников о выполненных проектах отчитались 113 человек. Также в базу загружены 690 отчетов от участников, не прошедших в финал и не включенных в лист ожидания.

Комиссаров уточнил, что более трети всех представленных на конкурс проектов (378) определены участниками как образовательные.

«К этой категории отнесены проекты, связанные с передачей знаний, умений и навыков. Лидерами по популярности стали также поддерживающие проекты, направленные на помощь разным социальным группам, а также связанные со здоровьем и спортом», – пояснил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Партнерами конкурса в этом задании были Ассоциация волонтерских центров (совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр»), Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов РФ и Фонд президентских грантов. Они оказывали консультационную и организационную поддержку участникам, а также участвовали в экспертизе представленных проектов наряду с экспертами-оценщиками конкурса.

«Для нас это оказался успешный и интересный опыт, и мы будем рады продолжить совместно начатые инициативы», – сказал координатор проекта от Ассоциации волонтерских центров Александр Тетерько.

По его словам, оказать поддержку полуфиналистам конкурса были готовы организации-члены Ассоциации со всей России, а также ресурсные центры добровольчества и партнеры. Перед стартом задания все организации были предварительно проинструктированы, а участники получили список контактных лиц в каждом регионе России.

Всего за помощью в Ассоциацию обратились более 150 участников конкурса. В большинстве случаев им требовалась организационная поддержка, в том числе помощь волонтеров, а также медиасопровождение и консультации, касающиеся реализации проектов и работы с благополучателями.

«В команду экспертов для рассмотрения видеоотчетов от Ассоциации волонтерских центров вошли 15 человек, специалисты с многолетним опытом в сфере добровольчества и социального проектирования, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить объективную и справедливую оценку проектов», – прокомментировал Тетерько.

Фонд президентских грантов также давал полуфиналистам консультации по выполнению задания.

«За это время к нам обратились более ста участников конкурса «Лидеры России». Мы помогали полуфиналистам найти партнеров среди некоммерческих организаций, приводили примеры социальных инициатив, рассказывали о возможностях нашего фонда. Несмотря на то, что участники были ограничены во времени, многие из них начали реализовывать полноценные проекты, разработали план действий, который продолжат воплощать в жизнь и после окончания конкурса», – рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

В некоторых регионах участники проекта «Лидеры России» организовали цикл лекций для воспитанников детских домов по экологическому воспитанию и профориентации с привлечением вузов и предприятий.

Для ребят из детских садов прошел ряд мероприятий по безопасности дорожного движения. В одном из лицеев Волгограда конкурсанты помогли представителям ТОСа «Буревестник» провести бизнес-игру «Строим мост».

«Выполнение задания «Сердце лидера» помогло участникам ближе познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций, социальными проектами, благодаря которым с помощью небольших усилий мир вокруг нас становится добрее», – заключил Чукалин.

По итогам этого задания будет определен конечный состав финалистов. Из листа ожидания в финал может выйти 31 участник. Кто именно получит такую возможность, решится после изучения экспертами видеоотчетов. Отобранные проекты будут представлены на рассмотрение Наблюдательного совета Конкурса, который и определит победителей на предстоящем заседании. Результаты будут опубликованы 2 марта 2019 года в Личных кабинетах участников. Полуфиналисты, не набравшие достаточно баллов для выхода в финал, но выполнившие лучшие социальные проекты, получат призы от организаторов.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители – еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал молодежь конкурентным преимуществом России.

Путин также призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста, таких как «Лидеры России», «Я профессионал», «Мой первый бизнес».