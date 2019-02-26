Грузия и ЕС обсудят создание новых транспортных коридоров на Черном море

Интенсификация торгово-экономического сотрудничества с ЕС в обход России станет одним из основных вопросов на заседании Совета по ассоциированному сотрудничеству между Грузией и Евросоюзом в Брюсселе 5 марта, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это будет отдельный формат по направлению интенсификации экономического сотрудничества на Черном море», – сообщил глава грузинского кабмина.

«Мы намерены сделать важный акцент на усилении транспортных коридоров на Черном море», – сказал он, подчеркнув «необходимость активизации роли ЕС в условиях оккупации Россией грузинских территорий» (Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными регионами»).

Со своей стороны глава МИД Грузии Давид Залкалиани 4 марта направится в Бухарест на встречу с коллегами из Азербайджана, Туркменистана, Турции и Румынии, которые обсудят развитие коридоров «Каспий – Черное море».

Напомним, на днях в Баку состоялось заседание консультативного совета по «Южному газовому коридору», по которому с 2020 в Европу в обход России через Грузию и Турцию начнет поступать азербайджанский газ. Стоимость данного проекта – 40 млрд долларов. Лоббисты данного проекта из США и особенно из ЕС активно работают сейчас с Туркменистаном, чтобы и из этой страны по данному маршруту поставлять газ. В этом случае технически мощность коридора может быть увеличена с плановых 16 млрд куб/год до 31 млрд куб/год.