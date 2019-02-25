Варламова и Каца уличили в лоббировании платных парковок во дворах домов

«Людям вряд ли понравится лоббирование дополнительных платных парковок, в том числе во дворах, под таким прекрасным урбанистским лозунгом «пространство для людей», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он считает, что запущенный урбанистами Максимом Кацем и Ильей Варламовым проект по преображению Петербурга лоббирует введение платных парковок.

Политолог Алексей Мартынов убежден, что урбанисты Илья Варламов и Максим Кац, которые недавно запустили онлайн-штаб по преображению Петербурга, на самом деле активно лоббируют введение платных парковок не только на улицах, но и во дворах города. Он напомнил, что подобные предложения они высказывали касательно изменения городской среды в Москве.

«Они предлагают, как в Москве, собирать огромные деньги, а самое главное – собрать хайп и недовольство петербуржцев накануне губернаторских выборов. Вот вам и весь урбанизм имени Каца и его товарища», – сказал Мартынов.

По его словам, платная парковка – это не только бизнес, но и «возможное давление на предстоящие выборы». Предстоящей осенью в Москве намечены выборы в Мосгордуму, а в Петербурге – выборы губернатора.

Мартынов напомнил, что касательно развития Москвы предложением ввести платные парковки во дворах дело не ограничивалось. Кац, например, поддерживал введение платного въезда в город.

«На волне интереса к урбанизму хочу напомнить: Москве нужны платные парковки везде, включая дворы, платный въезд в центр, возможно и в город, сужение дорог и демонтаж магистралей. Все это, конечно, при условии массового строительства ОТ (трамваи, метро, электрички)», – писал Кац в Twitter.

А в аккаунте «Городские проекты» (проект Варламова и Каца) ранее выражалось сожаление по поводу отказа столичных властей ввести платные парковки во дворах. «Власти Москвы, передают в новостях, отказались от идеи платных парковок во дворах. Плохо!» – говорилось в сообщении.

По словам эксперта, Кац и Варламов ведут свой предвыборный дискурс на теме урбанизма.

«Молодые люди пытаются превратить в политическую повестку такой далекий от политики жанр, как урбанизм... Но раз хотят, то пожалуйста. Разве можно запретить им заниматься политической деятельностью? Но это явно перебор. Я уверен, что в Санкт-Петербурге их довольно быстро выведут на чистую воду. Там публика образованная, понимает, что к чему. Людям вряд ли понравится лоббирование дополнительных платных парковок, в том числе во дворах, под таким прекрасным урбанистским лозунгом «пространство для людей», – считает эксперт.

Напомним, Кац и Варламов предлагают превратить «хаотичные парковки» в Санкт-Петербурге в пространства для людей. Высказываясь за платные парковки, Илья Варламов приводил в пример Токио, где, как он уточнял, все парковки платные и купить машину можно при условии личного парковочного места. Голосование за «список Каца» осенью 2017 года превратилось в голосование за платные парковки по всему городу и тотальную эвакуацию автомобилей.

В разговоре с «Новой газетой» Кац признался, что планирует сделать преображение Петербурга главной темой грядущих выборов. «Я надеюсь, что изберутся муниципальные депутаты, которые будут на протяжении всего своего срока полномочий требовать осуществить эти проекты, – пояснил он. – Ну а мы будем как сейчас, так и потом писать письма в администрацию, создавать общественные запросы на такие изменения».

Помимо парковок у Каца и Варламова есть ряд других предложений. Площадь у Казанского собора они хотят разбить на три участка: Восточную и Южную площади и дугообразный Яблоневый сад.