Журналист в Казахстане поплатился за угрозу «вырезать» русских

Бывший корреспондент Nur.kz Манас Бистаев арестован, его подозревают в разжигании межнациональной розни, сообщил официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

Бистаев арестован на два месяца, передает КазТАГ.

Бистаев в соцсетях публиковал видео со своим монологом, в котором обещал «вырезать русских» (согласно закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики).