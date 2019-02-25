Песков рассказал о позиции Путина по аресту Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе якобы высказал поддержку аресту основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», – передает «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что Путин якобы выступил за то, чтобы Майкл Калви был привлечен к ответственности по обвинению в мошенничестве.

Публично Путин об аресте Калви не говорил, хотя, по словам Пескова, его проинформировали о задержании основателя компании Baring Vostok.

Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отвергает обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.