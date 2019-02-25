Блогер Паркер: Почему люди вроде Малашенко сами уходят из жизни?

«Меня испугало то, что такие люди, заработавшие немалые деньги своим трудом, своим умом, люди, умеющие жить, умеющие получать от жизни удовольствие, уходят из жизни подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Максим Кононенко (Паркер), комментируя сообщения о самоубийстве медиа-менеджера Игоря Малашенко.

«Игорь Малашенко давно уже не был значимой фигурой масс-медиа и в политике. Его назначение руководителем штаба Ксении Собчак не ознаменовало его возвращение в высшие круги, потому что кампания была построена только на самой Ксении Собчак», – считает Кононенко. Зато его взволновали сообщения о том, что Малашенко ушел из жизни добровольно.

«Почему люди вроде Малашенко, Березовского, Лесина сами уходят из жизни? Мне кажется, в этом есть не то, чтобы несправедливость... В этом есть какая-то совершенно инфернальная, страшная суть, которую мы, наблюдатели не способны понять. Для нас, наблюдателей, это должно быть уроком», – призывает Кононенко.

«Посмотрите, если такие люди, у которых все было, которые всегда могли себе найти занятие и увлечение, – если они заканчивают жизнь подобным образом, то нам, людям простым, надо ходить по этой планете осторожно и помнить, что Боженька всё видит», – заключил Кононенко.

Ранее в своем Фейсбуке Паркер написал, что эта новость совершенно выбила его из колеи.

«Я начал было писать текст реплики для радио, а тут эта новость, и я час не мог снова вернуться к тексту. Било просто изнутри. Хотя я Малашенко не знал, никогда в жизни не видел, как и Лесина с Березовским. Но страшно, честное слово, – признался блогер. – Там преисподняя».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Утверждается, что он мог покончить с собой. Официально информация не подтверждена, сообщает «Коммерсант».

Малашенко – один из основателей НТВ, также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, после чего стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост».

В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017–2018 годах возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России. Его гражданской женой была журналистка Божена Рынска.