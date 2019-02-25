Блогер Паркер: Почему люди вроде Малашенко сами уходят из жизни?

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в синий цвет. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
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          Блогер Паркер: Почему люди вроде Малашенко сами уходят из жизни?

          25 февраля 2019, 20:00

          Текст: Михаил Мошкин

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          «Меня испугало то, что такие люди, заработавшие немалые деньги своим трудом, своим умом, люди, умеющие жить, умеющие получать от жизни удовольствие, уходят из жизни подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Максим Кононенко (Паркер), комментируя сообщения о самоубийстве медиа-менеджера Игоря Малашенко.

          «Игорь Малашенко давно уже не был значимой фигурой масс-медиа и в политике. Его назначение руководителем штаба Ксении Собчак не ознаменовало его возвращение в высшие круги, потому что кампания была построена только на самой Ксении Собчак», – считает Кононенко. Зато его взволновали сообщения о том, что Малашенко ушел из жизни добровольно.

          «Почему люди вроде Малашенко, Березовского, Лесина сами уходят из жизни? Мне кажется, в этом есть не то, чтобы несправедливость... В этом есть какая-то совершенно инфернальная, страшная суть, которую мы, наблюдатели не способны понять. Для нас, наблюдателей, это должно быть уроком», – призывает Кононенко.

          «Посмотрите, если такие люди, у которых все было, которые всегда могли себе найти занятие и увлечение, – если они заканчивают жизнь подобным образом, то нам, людям простым, надо ходить по этой планете осторожно и помнить, что Боженька всё видит», – заключил Кононенко.

          Ранее в своем Фейсбуке Паркер написал, что эта новость совершенно выбила его из колеи.

          «Я начал было писать текст реплики для радио, а тут эта новость, и я час не мог снова вернуться к тексту. Било просто изнутри. Хотя я Малашенко не знал, никогда в жизни не видел, как и Лесина с Березовским. Но страшно, честное слово, – признался блогер. – Там преисподняя».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Утверждается, что он мог покончить с собой. Официально информация не подтверждена, сообщает «Коммерсант».

          Малашенко – один из основателей НТВ, также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, после чего стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост».

          В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017–2018 годах возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России. Его гражданской женой была журналистка Божена Рынска.


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