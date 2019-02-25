Ветерану на Урале отказали в выплате пособия с формулировкой «не воевал»

Прокуратура Миасса Челябинской области проводит проверку после того, как управление Пенсионного фонда России отказало 87-летнему ветерану-участнику Великой Отечественной войны в выплате пособия к 73-летию Победы, так как он «не воевал».

Ветеран должен был получить единовременное денежное пособие в размере 10 тыс. рублей к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Он, как установила прокуратура, обладает статусом участника войны, принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых частей в 1951 году, в связи с чем имеет право на льготы по статье 15 ФЗ «О ветеранах», сообщается на сайте прокуратуры.

«Однако УПФР в городе Миассе указанная выплата заявителю не произведена, так как, по мнению сотрудников пенсионного фонда, заявитель участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство подчеркивает, что в законе нет каких-либо изъятий, которые касаются периода участия ветерана войны в боевых действиях.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании действий Пенсионного фонда в городе Миассе незаконными и требованием произвести единовременную денежную выплату участнику Великой Отечественной войны.